В Днепре пройдет пробег ретро-автомобилей в поддержку городов-героев

Российские войска ведут массированный артиллерийский обстрел и бомбардировку ряда украинских городов. Чтобы подчеркнуть героизм граждан, проявленный при их защитите, Президент Украины присвоил им почетное звание «Городов-героев Украины». Технический музей «Машины времени» решил сделать акцент на этом событии и организовал пробег ретро-машин по улицам Днепра.

Мероприятие под названием «За фигурами – 3» запланировано на 9 апреля 2022 года. Старт намечен на 11:00. Автомобили проедут по улицам Днепра с названиями городов-героев. В их числе Мариупольская, Бердянская, Харьковская, Луганская, Сумская, Черниговская, Лисичанская, Геническая и другие.

«Вместе с экипажем в ретро-автомобилях будут ехать временные гости города – переселенцы. Если вы живете на одной из вышеперечисленных улиц – сообщите нам, будет важное задание во время пробега», говорится в сообщении на странице музея в Facebook.