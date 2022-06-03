Водородные тракторы Fendt выехали на испытания в поля

Крупнейший немецкий производитель сельхозтехники – компания Fendt уже не первый год работает над экологически чистыми машинами. Сегодня она принимает участие в проекте H2Agrar, который недавно был удостоен почетным призом от Немецкого сельскохозяйственного общества – DLG Agrifuture Concept Award 2022.

Впервые аграрии получили возможность испытать в полевых условиях тракторы, работающие на водороде. Несколько таких машин на базе электрической модели Fendt е100 Vario уже начали тестироваться на двух фермерских хозяйствах в регионе Харен (Германия).

Цель проекта заключается в определении реального расхода водорода, а также в изучении технических требований к подходящей водородной инфраструктуре. В этом нужно деле производитель Fendt сотрудничает с такими компаниями как СEC Haren GmbH & Co KG и Rochling Engineering Plastics SE, а также с Брауншвейгским техническим университетом и Университетом прокладных наук Эмден/Лер.