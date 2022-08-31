Volkswagen Commercial Vehicles развивает «зеленую энергетику»

В рамках своей корпоративной стратегии GRIP 2030 компания Volkswagen Commercial Vehicles (VWCV) намерена увеличить к 2030 году долю продаваемых аккумуляторных электромобилей до 55%. Поддерживая распространение возобновляемых источников энергии, VWCV уже увеличивает количество «зеленой» электроэнергии, доступной в сети, тем самым закладывая основы для использования своих электромобилей на основе нулевого уровня выбросов углерода.

«Чтобы обеспечить финансирование дополнительных мощностей ветряных электростанций и солнечных установок, мы целенаправленно работаем с энергетической отраслью и финансируем проекты, которые вырабатывают дополнительную экологически чистую электроэнергию», — объясняет Сюзанна Лейфхейт, руководитель отдела по связям с общественностью и устойчивому развитию VWCV.

И тому наглядный пример — две фотоэлектрические системы в испанском городе Тордесильяс, имеющие общую годовую мощность около 74 миллионов киловатт-часов. Недалеко от Вальядолида в регионе Кастилия и Леон не менее 100 000 модулей, расположенных на площади более 18 гектаров, преобразуют солнечный свет в электричество.

VWCV поставил перед собой цель к 2030 году в Европе сократить углеродный след всех транспортных средств на протяжении всего их жизненного цикла на 40% по сравнению с 2018 годом. И новый полностью электрический автомобиль ID. Buzz играет ключевую роль в этом. Уже с осени 2022 года машина поступит первым покупателям.