Новый BMW i4 M50 подвергся доработке

Силовая установка электромобиля осталась прежней

Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer, специализирующееся на автомобилях BMW и MINI , а также мотоциклах BMW, подготовило пакет доработок для первой электрической «эмки» — BMW i4 M50. От стандартной модели модернизированное купе под названием AC Schnitzer ACS4 i50 отличается заниженным на 20-25 мм дорожным просветом и аэродинамическим кит-комплектом.

В частности, на автомобиль установили новые пружины, накладки на передний бампер и различные сплиттеры и спойлеры. Также в комплекте проставки на ступицы колес, позволяющие установить 19- или 20-дюймовые диски от AC Schnitzer.

В салоне — спортивное рулевое колесо с подрулевыми лепестками и алюминиевые накладки на педали. Плюс к этому предложены накладки на переключатель iDrive и держатель ключа. Стоимость пакета не озвучивается.

Силовую установку электромобиля тюнеры трогать не стали. В обычном режиме два двигателя BMW i4 M50 суммарно выдают 469 л.с. и 729 Нм крутящего момента. В режиме Sport Boost отдача кратковременно (на 10 секунд) увеличивается до 544 л.с. и 795 Нм. С места до 100 км/ч электрическая «эмка» ускоряется за 3,9 секунды и развивает максимальную скорость 225 км/ч.