Volkswagen объявил цены на электромобиль ID. Buzz

Уже с завтрашнего дня, 20 мая в Германии и в большинстве стран Европы можно будет заказать электрические автомобили Volkswagen ID. Buzz. Так, цена на 5-местный вэн ID. Buzz Pro для немецкого рынка (без учета экологической субсидии в 7500 евро) стартует от 64 581 евро, а на грузовой фургон ID. Buzz Сargo – от 54 430 евро.

Компания также официально объявила запас хода новинок при цикле WLPT: для пассажирской версии он составляет 421 км, а для грузовой – 424 км.

В стандартную комплектацию входят LED-фары, система мультимедиа с 10-дюймовым экраном тачскрин в виде отдельного планшета, система Travel Assist, а также функция Plug & Charge. Последняя намного ускоряет и облегчает процесс идентификации автомобиля во время зарядки в соответствии со стандартом ISO 15118.

Обе модели стандартно комплектуются аккумулятором емкостью 77 кВт.ч (брутто – 82 кВт.ч), которая питает электромотор в 150 кВт (310 Нм) с приводом на задние колеса. Быстрая зарядка постоянным током (до 170 кВт) позволяет «наполнить» батареи с 5% до 80% емкости всего за 30 минут.

ID. Buzz оснащается передовыми системами помощи водителю. Среди них – Сar2X, сообщающая о пробках и др. локальных препятствиях на дороге, Front Assist – автономная система экстренного торможения с мониторингом велосипедистов и пешеходов, Lane Assist -система удержания машины на полосе движения, Dynamic Road Sign Display – информация о дорожных знаках, передний и задний парк-троник Park Distance Control. Автомобили также имеют двухзонную систему климат-контроля Air Care Climatronic c угольным фильтром.

Водитель оценит полностью цифровой щиток приборов с 5,3-дюймовым дисплеем. Версия ID. Buzz Pro cтандартно комплектуется 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, тонированными задними стеклами и светодиодным проецированием логотипа VW в зоне передних дверей.

Второй ряд сидений имеет регулируемые по углу наклона спинки и может складываться в пропорции 1/3 или 2/3. Объем багажного отсека составляет 1121 л (по уровень полки), а при сложенных сиденьях – 2205 л (под крышу).

Вообще покупатели могут выбрать один из 11 цветов окраски кузова, семь вариантов колес (от 18 до 21 дюймов). Обширный список опций включает, в частности буксирный прибор с электроприводом.

ID. Buzz является четвертой полностью электрической моделью Volkswagen, построенной на модульной платформе MEB. Как и электромобили ID 3, ID 4 и ID 5 новинка поможет реализовать фирменную стратегию Accelerate – к 2030 году Volkswagen хочет довести долю продаж электромобилей на европейском рынке до 70%, а к 2050 году полностью перейти на выпуск экологически чистых транспортных средств.