Volkswagen отмечает юбилей cвоего первого электромобиля
Ровно 50 лет назад, 20 апреля 1972 года на Ганноверской промышленной ярмарке был презентован первый электрический автомобиль Volkswagen, построенный на базе развозной модели T2. Прототип с бортовой платформой весил 2,2 т, причем треть от массы приходилась на тяжелые (850 кг) свинцовые аккумуляторы емкостью 21,6 кВт. Они питали электромотор в 32 кВт, расположенный, как и у всех T2, сзади.
Автомобиль разгонялся от 0 до до 50 км/ч за 12,5 с и имел максимальную скорость 75 км/ч. Последующие варианты оснащались электродвигателями разной мощности – от 17 до 33,5 кВт. Разгон до 50 км/ч сократился до 12,0 с, правда, уменьшилась и «максималка» – до 70 км/ч. Запас хода варьировался от 50 до 100 км, в зависимости от условий движения.
Примечательно, что электрический T2 имел функцию рекуперации – преобразования кинетической энергии в электрическую при торможении. Сегодня этим никого не удивишь, а на то время это считалось передовой технологией.
Также инновационным стало и решение быстросъемных аккумуляторов. Последние располагались под полом, в пределах колесной базы, и могли быть заменены погрузчиком всего за 5 минут. В общей сложности было выпущено около 120 электрических Т2 в виде развозных фургонов, машин с бортовой платформой и микроавтобусов.
Созданный в 1970 году Департамент перспективных разработок Volkswagen в дальнейшем электрифицировал и легковую модель Golf, а также ряд коммерческих – T3, T4 и LT. И вот теперь славную историю всех этих машин продолжил ID.Buzz – первый автомобиль Volkswagen, изначально разработанный именно как электрический. Мировая премьера серийной модели прошла несколько недель назад – 9 марта.