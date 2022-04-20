Украинка на САУ 2С1 подбила уже 10 единиц техники оккупантов

Кто бы мог подумать, что эта хрупкая девушка, которая служит в 58-й отдельной мотопехотной бригаде исправно работает наводчицей на боевой САУ 2С1 калибра 122 мм. Более того, на ее счету уже около 10 ед. подбитой техники российских оккупантов, сообщают журналисты “ТСН”.

Татьяна Чубар, мать двоих детей, в мирной жизни работала кондитером и выпекала пирожные. Теперь она выпекает врага с нашей украинской земли. Подвиги Татьяны стали широко известны благодаря видео, которая она опубликовала в Tik-Tok под ником «Принцесска». Ролик уже набрал свыше миллиона просмотров.

Уже вышел приказ на награждение Татьяны медалью «Захисник вітчизни», а также командование подало рапорт на присвоение ей нового звания – командира орудия. А вот на предложение перевестись с передовой в более тихое место службы, наша героиня категорически отказалась: «Я от этого просто кайфую. Я сюда приехала вместе с ребятами, с ними отсюда и уеду».