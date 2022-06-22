Volkswagen помогает переселенцам из Украины

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicle еще в марте стало инициатором отправки гуманитарной помощи для многих тысяч жителей Украины, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за российской оккупации. При активной помощи коллег из польского филиала Volkswagen Poznan был организован благотворительный сбор средств, на которые удалось купить немало продуктов, детского питания, средств гигиены и многих других необходимых товаров. Все это еле поместилось в два грузовика.

Сотрудники Volkswagen Commercial Vehicle также организовали через интернет обмен информацией для поддержки переселенцев в том или ином регионе, в том числе и в Ганновере, где находится головной завод предприятия по выпуску коммерческих автомобилей.

Кроме того, заручившись поддержкой службой совместного использования автомобилей MOIA и благотворительной организации Johanniter Landesverband Niedersachsen/Bremen были переданы 10 автомобилей Volkswagen Multivan T7 для того, чтобы нуждающиеся в Ганновере и Гамбурге всегда оставались мобильными.