Volkswagen восстановил уникальный полугусеничный Transporter

Единственный в своем роде полугусеничный вездеход Volkswagen Transporter семейства T1 был восстановлен спустя 60 лет. Этот фургон был выпущен в мае 1962 года на заводе в Ганновере, а затем переделан австрийским инженером Куртом Крецнером.

Последний был заядлым лыжником, а потому как никто другой знал, что в Альпах необходим специальный транспорт для лесников, охотников, медиков, а также бригад по обслуживанию подъемников, теле-радиовышек и трубопроводов.

Задумано – сделано. В итоге Transporter превратили в четырехосный Half-track Fox – именно так конструктор прозвал свое детище. Первые две оси на 14-дюймовых колесах с двускатной «зубастой» ошиновкой были сделаны управляемыми.

А 13-дюймовые колеса двух последующих осей «обули» в гусеницу собственной разработки – алюминиевую, с резиновыми подушками толщиной 2 см, дабы не портить асфальт. Машина получилась очень маневренной – с диаметром разворота около 10 м.

Повышению проходимости способствовал автоматический дифференциал повышенного трения. Двигатель оставили без изменений – оппозитный, рабочий объемом 1192 см куб., мощностью 34 л. с. Вездеход мог развивать максимальную скорость 35 км/ч, что ненамного медленнее пресловутого оранжевого хищника, лисицы, в честь которой и был назван.

На создание первой машины ушло около четырех лет. Известно о постройке всего двух таких вездеходов до 1968 года. Третий, по некоторым данным, остался незавершенным. А до наших лет сохранился только один.

В начале 90-х уникальный вездеход выкупил музей Porsche в Гмюнде. А в 2018-м машина пополнила коллекцию фирменной реставрационной мастерской классических автомобилей VW СV Classic Vehicles.

Здесь-то ее специалисты и довели автомобиль до первозданного состояния. Во-первых, кузов был обработан катафорезной грунтовкой и заново покрашен. Во-вторых, перебрана ходовая. И в-третьих, восстановлен интерьер, в частности деревянные элементы из бука и сосны.