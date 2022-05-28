Самоходные гаубицы М109 уже поступили в ВСУ

Парк 155-мм орудий, переданных Украине зарубежными партнерами, продолжает расти. К уже успешно работающим на передовой гаубицам М777, САУ «Цезарь» и самодвижущимся орудиям FH70 добавились и гусеничные самоходки М109 одной из модификаций. Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников. О готовности предоставить ВСУ данные гаубицы недавно заявили Нидерланды, Италия и Бельгия.

Напомним, что САУ М109 имеет дальность стрельбы до 18 км (до 30 км – активно-реактивными снарядами) и боекомплект 28 выстрелов. Экипаж, в зависимости от модели, составляет 4 или 6 чел. САУ оснащена алюминиевым бронекорпусом, боевая масса варьируется от 24 до 36 т. В движение машину приводит либо дизельный двигатель Detroit Diesel в 405 л.с., либо более мощный, 675-сильный Сummins.

Поставка этой техники стала результатом большой командной работы под руководством Президента Украины Владимира Зеленского. Что касается береговой обороны, то она в ближайшее время будет усилена противокорабельными ракетными комплексами Harpoon («Гарпун»), которые передадут датские партнеры при участии британских коллег. Среди свежих поступлений, по словам министра, также нужно отменить более 100 американских беспилотных летательных аппаратов разных типов.