Volvo FH I-Savе вышел победителем в сравнительных тест-драйвах на экономичность

В нескольких сравнительных тест-драйвах, проведенных немецкими профильными журналами Trucker и Transport, седельный тягач Volvo FH 500 I-Save показал самый низкий расход топлива и AdBlue, и при этом довольно высокую среднюю скорость.

«Еще более впечатляет то, что нам удалось добиться лучших показателей экономии топлива в обоих тестах, даже несмотря на то, что на протестированном грузовике не было наших последних обновлений топлива, которые позволили бы снизить расход топлива еще на несколько процентных пунктов!», – говорит Питер Франсен, менеджер по продукции двигателей Volvo Trucks.

Испытанный Volvo FH имел спецификацию I-Save, которая представляет собой вариант, который сочетает в себе различные функции трансмиссии и программного обеспечения для максимального снижения расхода топлива. Сердцем I-Save является турбокомпаундный двигатель, который позволяет ездить на низких оборотах двигателя и на высоких передачах в течение более длительного времени. Благодаря недавно запущенным усовершенствованиям I-Save в совокупности может повысить экономию топлива до 13% по сравнению с уровнями потребления, когда он был представлен в 2019 году.

Процесс сгорания в двигателе был дополнительно улучшен за счет адаптации форсунок, компрессии и распределительного вала специально для усовершенствованных и уникальных новых поршней с волнообразным рисунком. Общий вес и внутреннее трение также были снижены. Высокопроизводительный турбонагнетатель и масляный насос были модернизированы, и даже масляный, топливный и воздушный фильтры были запатентованы для повышения производительности.

Обновленный двигатель работает вместе с интеллектуальной и автоматизированной коробкой передач I-Shift, которая теперь функционирует до 30% быстрее. Более быстрая реакция способствует дальнейшему улучшению топливной экономичности, управляемости и плавности вождения.

I-Torque — это новое интеллектуальное программное обеспечение для управления крутящим моментом, которое повышает энергоэффективность за счет анализа предстоящих топографических данных дороги с использованием функции I-See и адаптации движения к фактическому маршруту. I-See использует информацию о запланированном маршруте, чтобы наилучшим образом использовать кинетическую энергию грузовика при движении по холмистой местности.

Новое программное обеспечение I-Torque оптимизирует как выбор передачи, так и крутящий момент двигателя. Эта функция смотрит на дорогу впереди и оценивает топографию и вес автомобиля, чтобы точно определить, какой крутящий момент требуется двигателю и когда, чтобы работать с максимально возможной топливной экономичностью.

При движении на большие расстояния аэродинамика грузовика играет важную роль в экономии топлива. Поэтому было также внесено несколько ключевых изменений для улучшения потока воздуха, в том числе более узкие зазоры в передней части кабины и удлиненная дверь. Все эти усовершенствования в совокупности обеспечивают максимальную экономию топлива и самые низкие общие затраты, когда-либо достигнутые Volvo Trucks.