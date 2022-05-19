Volvo Trucks открывает свой первый завод по сборке аккумуляторов

Новые модели электрических грузовиков тяжелого класса – Volvo FH, FM и FMX, производство которых стартует в третьем квартале, получат батареи собственного изготовления.

На днях компания анонсировала запуск своего аккумуляторного завода в бельгийском городе Гент, где будет проводиться сборка элементов и модулей Samsung SDI. Каждый аккумуляторный блок имеет емкость 90 кВтч, и клиент может выбрать до шести таких (540 кВтч) на один грузовик. Все зависит от необходимого запаса хода и требований к грузоподъемности.

Аккумуляторы Volvo Trucks сконструированы таким образом, что впоследствии их можно будет модернизировать, отремонтировать и использовать повторно. Сам завод питается от 100% возобновляемой энергии.

«Эти инвестиции демонстрируют нашу твердую приверженность электрификации грузового транспорта. К 2030 году не менее 50% всех грузовиков, которые мы продаем по всему миру, будут электрическими, а к 2040 году мы станем компанией с нулевым выбросом углерода», — говорит Роджер Альм, президент Volvo Trucks.

С началом производства в этом году в Европе трех семейств тяжелых полностью электрических грузовиков Volvo Trucks предложит в общей сложности шесть электрических моделей по всему миру, охватывающих все cегменты: от городской дистрибуции и вывоза мусора до региональных перевозок и строительных работ.

«Мы начали серийное производство электрогрузовиков уже в 2019 году и лидируем на рынке как в Европе, так и в Северной Америке. Я убежден, что с быстрым развитием зарядных сетей и усовершенствованием аккумуляторных технологий мы увидим быструю трансформацию всей отрасли грузовых автомобилей в самом ближайшем будущем», — говорит Роджер Альм.