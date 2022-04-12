Восстанавливать мосты в Украине помогают автокраны отечественного производства

Государственная специальная служба транспорта (Госспецтрансслужба) показала работу понтонеров-мостовиков по наведению наплавного железнодорожного моста НЗМ-56. Как видно на фото, в этом активно помогал автокран Palfinger Sany SPC 320, изготовленный отечественной компанией «Модус».

Автокран смонтирован на трехосном шасси MAN TGM 26.320 (6х4) и имеет грузовой момент 102 тм. Он оснащен четырехсекционной стрелой длиной от 10,2 до 32 м, плюс 9-метровым гуськом. Грузоподъемность при минимальном вылете (3 м) составляет 32 т, а при максимальном (28 м) – 0,9 т. Высота подъема груза достигает 31 м.

Кроме того, компания «Модус» на своей страничке в Фейсбук опубликовала фотографии, на которых показана работа инженерных войск по возведению моста в Киевской области. Здесь также видна работа еще более мощного автокрана – Palfinger Sany SPC 500, смонтированного на четырехосном шасси МАЗ (8х4). Он обладает грузовым моментом 142 тм и максимальной грузоподъемностью 50 т. Пятисекционная стрела длиной 10,5 – 40,5 м обеспечивает подъем груза на высоту 39 м. Максимальный вылет достигает 34 м.