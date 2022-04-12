Оккупанты уничтожают в Украине премиальные автомобили (фото)

Уровень мародерства российских солдат на территории Украины просто зашкаливает. Они воруют абсолютно все, что имеет хоть какую-то ценность. Особым спросом среди солдат РФ пользуются автомобили. Целые колонны машин, принадлежащие украинцам, были вывезены в россию через Беларусь. Те авто, которые не удалось угнать, были просто уничтожены оккупантами.

По подсчетам, за полтора месяца войны орки превратили в металлолом более 200 тысяч машин. Под удар попали и премиальные модели, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч долларов. Часть из них пострадали не от обстрелов, а от рук вандалов в лице российских солдат. Так, в Буче рашисты поиздевались над красным Bentley Continental GT. Они погнули его кузов, расписали капот, разбили стекла, изувечили салон и засыпали мусором.

Также, по данным издания ТопЖыр, пострадал от орков и седан Maserati Ghibli. Они решили, что это мишень в тире и выстрелили в автомобиль около 50 раз. Без малого 20 пуль прошили моторный отсек.

Ставшая героем нескольких сюжетов Tesla Model 3, которой удалось уцелеть в Мариуполе, также привлекла внимание мародеров из страны-агрессора. Так как завести электрокар не удалось, они просто разбили его и написали нецензурное послание Илону Маску.