Возле Эйфелевой башни замечен редкий украинский автобус

На днях у Эйфелевой башни, только не в Париже, а возле ее уменьшенной киевской копии был замечен редкий украинский автобус.

Это машина «Богдан» семейства А201 в исполнении передвижного рентген-кабинета. Внешне автобус отличается металлическими заглушками на части боковых окон, а также распашными одностворчатыми дверьми.

Отметим, что это не первая модель автобуса «Богдан», используемая в качестве передвижного флюорографа. Так, в еще в 2002 году на выставке SIA в Киеве был презентован Кабинет медицинский рентгенодиагностики передвижной «ІНДІАРС-П» на базе «Богдан» А091С, разработанный харьковским ПО «Квант».

А в 2009 году, на выставке новейших автобусов на заводе «Богдан» в Черкассах был показан аналогичный кабинет, но уже на базе модели следующего поколения – А092С.

Что же касается базовой городской модели малого класса – «Богдан-А20111», то ее выпуск был организован с 2011 года на АСЗ №1 «Богдан-Моторс» в Луцке. Сегодня эти машины нередко встречаются на маршрутах. Автобус имеет длину 7888 мм и салон на 48 пассажиров (мест для сидения – 24). Двигатель установлен марки Hyundai, рабочим объемом 3993 см куб. и мощностью 150 л. с. (Евро 4) или 140 л. с. (Евро 3). С первым агрегатируется 6-ступенчатая механическая КП, а со вторым – 5-ступенчатая. Передняя подвеска – зависимая рессорная, задняя – зависимая, пневматическая. Радиус разворота – – 7,2 м. Максимальная скорость – 90 км/ч.