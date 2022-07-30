В Украине засветились итальянские вездеходы в польской броне

Немецкие многофункциональные вездеходы Unimog от Mercedes-Benz знают многие, а вот их итальянские «тезки» под маркой SCAM – настоящая экзотика у нас в стране. Однако, кто бы мог подумать, что эти машины встанут на защиту нашей Родины. Совсем недавно мы писали, что польская армия передала нам легкие бронеавтомобили местной марки AMZ-Kutno – под забавным названием Dzik («Вепрь»).

Так вот, в их основе как раз и лежит полноприводное шасси модели SCAM SM55. Броневик имеет длину 5,74 м, ширину 2,05 м и высоту до 3,2 м. Основной бронекорпус получил баллистическую защиту класса B6, а моторный отсек – B4. Машина может перевозить до 8 человек. Боевая масса составляет от 5,5 до 6,2 т. В движение Dzik приводится 146-сильным дизельным двигателем IVECO SOFIM 8140 43N. Интересно, что в польской армии таких машин только около полусотни, а львиная доля – 531 ед. cлужит в Ираке.

Что же касается донора – итальянского грузовика SCAM SM55, то он, оказывается, в свое время был презентован в Украине – на международном автосалоне SIA 2008 в Киеве. Машину показывала компания «Укравтозапчасть». Рядом с ней на стенде демонстрировался и более легкий собрат – модель SM35, полной массой 3,5 т. Оба автомобиля имели кабину от Fiat Ducato предыдущего поколения и были оснащены 4-цилиндровым турбодизелем IVECO SOFIM 8149 43S (Евро 3) мощностью 125 л. с. и 6-ступенчатой коробкой передач ZF.