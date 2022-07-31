Dongfeng собрал первый прототип электрического внедорожника Warrior M18

В Китае продажи 1070-сильного электрического «вездехода» начнутся в третьем квартале 2023 года

Dongfeng Motor Corporation собрала первый прототип брутального электрического внедорожника Warrior M18. Серийное производство модели начнется позже в этом году, а официальные продажи стартуют в третьем квартале 2023 года.

По информации СarNewsChina, литера «М» в названии модели означает «Мэнши», в переводе с китайского «Воин». Первой моделью в линейке «воинов» будет именно полноразмерный внедорожник Warrior M18. На рынке его предложат в трех модификациях: M18-1, M18-2 и M18-3. Они будут доступны в версиях EV и EREV, то есть в качестве полноценного электромобиля и электромобиля с «расширителем» диапазона. Основной для них послужит платформа Dongfeng MORV.

На опубликованных компанией фото несколько прототипов Warrior M18, собранных 28 июля. К сожалению, все они покрыты тканью и единственное, что можно рассмотреть — мускулистый кузов с высокой линией капота и гигантскими боковыми зеркалами заднего вида.

На патентных изображениях салона видно круглое трехспицевое рулевое колесо, относительно большой основной дисплей и несколько кнопок под ним. На центральном тоннеле видны две ручки, по всей вероятности, для управления внедорожными функциями. Также в салоне можно заметить много ремней безопасности, в том числе на дверных картах и центральном подлокотнике.

Исходя из официальной документации Dongfeng в версии EV внедорожник укомплектован 1070-стильной силовой установкой и батареей емкостью 140 кВтч. Обещанный запас хода — 500 км, время ускорения от 0 до 100 км/ч — менее 5,0 секунд. Такой внедорожник будет доступен только с шестиместным салоном. Версия EREV предложит 816 л.с. и батарею на 65,88 кВтч. Запас хода составит 800 км с учетом «расширителя» хода. Салон — на четыре или шесть мест.

Производство Dongfeng Warrior M18 наладят на новом заводе марки с годовой производственной мощностью 50 тысяч единиц. На начальном этапе завод будет производить 5000 М18-1 (3000 EREV и 2000 электромобилей) и 15000 М18-2 (9000 EREV и 6000 электромобилей). Модификацию М18-3 запустят только в 2026 году.