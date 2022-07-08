Volkswagen запустит шесть аккумуляторных заводов в Европе

В Зальцгиттере (Германия) 7 июля состоялась торжественная закладка первого завода Volkswagen по производству аккумуляторных батарей. О важности события говорит тот факт, что на мероприятии присутствовал Федеральный канцлер Олаф Шольц. Новое предприятие должно заработать в 2025 году и обеспечить 5000 рабочих мест. И это только начало.

Всего Volkswagen планирует к 2030 году запустить в Европе шесть заводов. Общие инвестиции, вместе с партнерами, составят 20 млрд евро. Интересно, что такую же сумму ожидают получить от будущих продаж батарей собственного производства. Новые предприятия обеспечат работой 20 тыс. человек. Для координации нового, акумуляторного направления в концерне Volkswagen создана компания PoerCo.

Следующий после Зальцгиттера завод будет построен в Валенсии (Испания). Для трех других площадок место уже подыскивают. А в перспективе Volkswagen намерен построить гигафабрику и в Северной Америке.

Планируется, что производственная мощность завода в Зальцгиттере достигнет 40 ГВтч в год, а всех новых гигафабрик Европы – 240 ГВтч. Этого будет достаточно для производства 500 тыс. электромобилей в год. На предприятиях станут собирать призматический унифицированный элемент, который позволит снизить затраты на производство батарей ни много ни мало на 50%.