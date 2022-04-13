Запорожские спасатели помогают автобусам на "трассе жизни"

Сегодня в оккупированные рашистами населенные пункты направляется большое число автобусов из Запорожской области, которые образуют эвакуационные колонны для вывоза местных жителей в безопасные регионы. Маршрут их сопряжен с различными трудностями и опасностями. Это не только риск быть обстрелянными врагом, но и невозможность проехать по нормальным дорогам.

Тому пример три гуманитарных колонны из 21 автобуса, которые 12 апреля просто застряли на грунтовой дороге в селе Камянское Васильевского района. Оказывается, оккупанты недавно подорвали мост на трассе «Харьков-Симферополь» и теперь в областной центр нужно ехать объездными путями – по «трассе жизни», как прозвали этот участок местные жители.

Хорошо, что на подмогу оперативно прибыли запорожские спасатели, которые, задействовав полноприводные пожарные автомобили, помогли автобусам преодолеть весеннюю распутицу. Кстати, среди довольно стареньких автоцистерн на шасси ЗИЛ-131, доставшихся еще с советских времен, автобусы буксировала и относительно свежая машина, на шасси грузовика марки Jelcz. По всей видимости, этот пожарный автомобиль был передан в качестве технической помощи от польских коллег.