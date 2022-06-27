Запущен автобусный 3D-тур по Древнему Риму

Многие из нас хотели бы отправиться в незабываемое путешествие в машине времени – например, в Древний Рим. Итальянская компания Invisible Cities уже предлагает нечто подобное. По римским улицам недавно был запущен электрический автобус на шасси IVECO Daily, который позволяет воочию увидеть Вечный город в период расцвета.

Салон на 16 мест был переделан под 3D-кинозал. Интересно, что здесь отсутствует привычная гарнитура. Вместо боковых стекол установлены большие 4K OLED-экраны. Во время движения на них показывается изображение улиц 2000-летней давности именно там, где в данный момент находится автобус.

Периодически, по типу опускающейся шторы, картинка меняется на современную, чтобы можно было сравнить город разных эпох. Для пущей правдоподобности из стереодинамиков доносятся звуки шумной толпы, а специальные вентиляторы нагнетают в салон запахи ладана, эфирного масла мирры, древесного угля и др.

Кроме того, машина оборудована трехосевым акселерометром, магнитометром, велосиметром и поверхностным лазером, которые фиксируют каждую неровность, поворот и ускорение, что учитывается при трансляции VR-картинки на экранах. Экскурсия длится около 30 минут. Цена билета – 16 евро.