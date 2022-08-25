Испания передаст Украине средства ПВО и другое вооружение

Уже скоро ВСУ смогут получить из Испании батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide. В готовящейся пакет военной помощи также войдут 20 гусеничных БТР М113, 75 поддонов с артиллеристскими боеприпасами «натовского» калибра (105 и 155 мм), 1000 тонн дизтоплива, а еще 30 000 комплектов зимнего обмундирования, сообщает Defense Express.

Что же касается батареи ПВО, то она состоит из двух пусковых установок с четырьмя ракетами в каждой, расположенных на прицепах. С ним в паре работают две зенитных установки GDF Erlikon со спаренными автоматическими пушками калибра 35 мм, применяемых также на немецких гусеничных ЗРК Gepard. В свое время испанская армия закупила для данных ЗРК 200 ракет с дальностью до 10 км и только 51 ракету, стреляющие на расстояние до 20 км.