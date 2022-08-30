ZF покажет новые технологии для грузовиков с автономным управлением

Подразделение ZF по коммерческим автомобилям (CVS) представит на выставке IAA Transportation 2022 свой новейший спектр технологий в области беспилотных транспортных средств. Это инновационное решение ZF для автоматизированного управления шасси нового поколения Autonomous Driving Open Platform Technology (ADOPT). Усовершенствованная платформа объединяет программное обеспечение виртуального водителя автономных транспортных средств с его исполнительными системами, используя стандартизированные интерфейсы, разработанные в соответствии с автомобильными стандартами.

Предоставляя возможности автономного вождения, ADOPT переводит инструкции по вождению в безопасные команды управления движением автомобиля. Это включает в себя автоматизированные перевозки между хабами на автомагистралях с помощью ADOPT 3.0 и, для полностью интегрированной автоматизации терминалов, ADOPT 2.0 от ZF в сочетании с новым решением SCALAR для оркестрации парка.

Интеллектуальный интерфейс управления ZF ADOPT следующего поколения представляет собой важный шаг. ZF продемонстрировал высокоскоростное автономное вождение 4-го уровня на специальном автомобиле, оснащенном коробкой передач ZF и системой пневматической подвески с электронным управлением OptiRide. Атакже системой EBS третьего поколения, взаимодействующей с программным обеспечением управления шасси ADOPT 3.0 для скоростей до 80 км/ч. Эта комбинация показала высокую устойчивость автопоезда даже на мокрой дороге и покрытиях с разным коэффициентом сцепления.

ZF также продемонстрировала полностью готовое решение для автоматизации грузовых терминалов с использованием беспилотного тягача для перемещения полуприцепов. Оснащенный рулевым управлением ZF ReAX, OptiRide ECAS, EBS третьего поколения, отказоустойчивой тормозной системой и отказоустойчивым стояночным тормозом, он выполнял полностью автоматизированные маневры на терминале, такие как парковка и сцепка. Автосцепка происходит на 50 % быстрее, что помогает повысить производительность, а также помогает менее опытным водителям.

Транспортное средство управлялось в комбинации нового программного обеспечения ZF ADOPT 2.0 для скоростей до 20 км/ч, взаимодействующего с программным обеспечением Embotech для планирования и восприятия пути. Эта демонстрация также показала, как ZF может использовать свою технологию оркестрации SCALAR для автоматизации планирования, маршрутизации и диспетчеризации транспортных средств на грузовых терминалах.