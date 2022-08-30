На InnoTrans 2022 дебютирует революционное решение для сервисного обслуживания автобусов

На выставке общественного транспорта InnoTrans 2022, которая пройдет с 20 по 23 сентября в Берлине, компания Daimler Buses презентует ряд инноваций, касающихся городских автобусов. Начнем с новой сервисной услуги On Uptime pro от компании Omniplus. Появившись в 2017 году, она произвела революцию, позволив операторам в онлайн-режиме следить за техническим состоянием автобусов.

Теперь же на рынок выходит версия Pro. Она делает онлайн-диагностику еще более прозрачной и безопасной, так как позволяет операторам постоянно видеть все ,что происходит с автобусом – даже без подключения соответствующего оборудования к транспортному средству. Это означает, что диагностика возможна прямо во время нахождения машины на регулярном маршруте.

На портале Omniplus On в разделе On Monitoring информация об энергопотреблении того или иного автобуса подается более подробно. С помощью графиков возможно сравнений показателей по расходу энергии, отдельно затраченной на движение и на кондиционирование салона. Все это позволяет еще больше оптимизировать расходы.

На InnoTrans 2022 на стенде Daimler Buses также можно будет увидеть и непосредственно новейшие городские электробусы. Это модель eCitaro Range Extender, оборудованный топливными элементами мощностью 60 кВт, работающих в качестве удлинителя диапазона, простыми словами – генератора. Это позволяет одиночному автобусе достичь запаса хода до 400 км, а сочлененному – до 350 км. Производство новинки запланировано на 2023 год.

Также компания покажет для своих электробусов eCitaro и никель-марганец-кобальтовые батареи третьего поколения – NMC3, отличающиеся повышенной плотностью энергии. Так, для одиночной модели емкость батарей составит 588 кВт.ч, а для сочлененной – 686 кВт.ч. Это позволит обеспечить среднестатистический пробег на уровне 280 и 220 км соответственно. А при благоприятных условиях запас хода превысит 300 км. Новые батареи станут доступны уже к концу 2022 года.