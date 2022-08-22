ZF представляет новую цифровую платформу управления автопарком

В преддверии международной выставки IAA Transportation 2022 подразделение ZF Commercial Vehicle Solutions (CVS) представило SCALAR, свою новую усовершенствованную цифровую платформу управления автопарком. SCALAR предлагает решения для оперативного планирования, маршрутизации и диспетчеризации.

Это поможет операторам, включая грузоотправителей, перевозчиков и другие заинтересованные стороны перейти на следующие уровни мобильности (MaaS) и транспорта (TaaS) как услуги. Ключевым структурным элементом SCALAR является ведущая в отрасли технология оркестрации парка, которая была приобретена у компании Bestmile в ноябре 2021 года.

«Помогая коммерческим автопаркам достичь нового уровня эффективности, SCALAR создает интеллектуальные сквозные системы, которые «координируют» весь процесс грузовой логистики, а также пассажирских перевозок», — отметил Хьялмар Ван Раемдонк, руководитель отдела цифровых системных решений подразделения коммерческих транспортных средств ZF.

Учитывая, что более 25% грузовых перевозок приходится на порожние рейсы, оркестрация может помочь повысить эффективность парка, направляя нужного водителя к нужному транспортному средству в нужное время. Это включает в себя помощь в выборе наиболее экономичного и менее вредного для окружающей среды маршрута. Все это способствует снижению совокупной стоимости владения (TCO).