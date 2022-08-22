ВСУ уничтожили дальнобойную РЛС «Небо-М»

Оперативное командование «Юг» сообщило, что 21 августа Вооруженными силами Украины было уничтожено целый ряд техники ПВО противника. А именно – два зенитно-ракетных комплекса С-300, РЛС наведения и подсветки, а также мобильную РЛС «Небо-М». Последняя представляет особый интерес, так как способна обнаруживать баллистические ракеты на расстоянии до 600 км, с одновременным сопровождением до 200 «трасс».

Комплекс на базируется на четырехосном шасси БАЗ-6909 (8х8) и может быть развернут всего за 15 минут. Проверить заявленное время до первого отказа – 1000 часов данному экземпляру, увы, уже не суждено.

Отметим также, что за прошедшие сутки рашисты на южном направлении потеряли также 20 человек, самоходку 2С5 «Гиацинт-С» калибра 152-мм, а также самоходную гаубицу 2С19 «Мста-С», два миномета калибра 120 мм и еще три единицы бронетехники.