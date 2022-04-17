Артиллеристы показали оккупантам, как бьет украинская "Верба"

Светлый праздник Вербное воскресенье украинские воины отметили особо, показав, как защищает родную землю наша «Верба», а именно новая реактивная система залпового огня. Новая РСЗО на шасси КрАЗ-63221 (6х6), разработанная ХКБМ им. А. А. Морозова и принятая на вооружение ВСУ осенью прошлого года, уже 53-й день бьет российских оккупантов. Неслучайно именно в этот день пресс-служба Минобороны опубликовал на своей страничке в Фейсбук видео под названием «Не я б‘ю – верба б‘є», показывающее боевое применение РСЗО «Верба» и то, что остается от вражеской техники после ее сокрушительного огня.

Отметим, что на 17 апреля, с момента начала полномасштабной войны рф в Украине, потери оккупантов составили: личного состава – 20 300 человек (+200 за прошедшие сутки), танков – 773 ед. (+9), боевых бронированных машин – 2002 ед. (+20), артиллерийских систем – 376 ед. (+5), РСЗО – 127 ед. (+2), средств ПВО – 66 ед., самолетов – 165 ед. (+2), вертолетов – 146 ед. (+1), автомобилей – 1471 ед. (+13), кораблей, катеров – 8 ед., автоцистерн с топливом – 76 ед., беспилотников – 148 ед. (+10) и спецтехники – 27 ед. (+1).