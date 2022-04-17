Украина может получить американские ударные дроны MQ-9 Reaper

Официально поставки в Украину американских дронов пока не подтверждены

Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства, которые могут изменить баланс в российско-украинской войне. Об этом сообщил американский финансово-экономический журнал Forbes.

По информации издания, на прошлой недели украинские официальные лица встретились в Вашингтоне с представителями калифорнийской компании General Atomics, производителя военных беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного БПЛА ВВС США.

Как заявил старший директор по стратегическим коммуникациям и маркетингу General Atomics Aeronautical Systems Марк Бринкли, при поддержке правительства США беспилотники могут быть доставлены в Украину «считанные дни». Не займет много времени и процесс обучения.

Сейчас бойцы ВСУ используют турецкие беспилотники TB-2 Bayraktar, которые хорошо показали себя в боях. С их помощью уничтожено множество огромное количество российской военной техники: танков, артиллерийских систем и зенитных орудий. Но американский MQ-9 Reaper по многим характеристиками превосходит «Байрактар» и позволит еще эффективнее быть врага.

MQ-9 Reaper крупнее TB-2 Bayraktar, имеет больший радиус действия, выше и быстрее летает и может нести больше полезной смертоносной нагрузки. Например, версия ER (extended range) обладает дальностью полета до 2575 км, что позволит использовать его для разведки или нанесения ударов по тылам российских войск. Теоретически, такой беспилотник может долететь до Москвы. Из минусов MQ-9 Reaper дороже турецкого Bayraktar.