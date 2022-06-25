Видео Что из себя представляют грузовики Tatra с японским двигателем

В поселке Йиндржиш, что недалеко от чешского городка Йиндрихув-Градец местный умелец Зденек Криз вот уже 15 лет занимается постройкой уникальных моделей автомобилей в нестандартном масштабе 1:3.

Изюминкой его коллекции являются грузовики Tatra 148. На каждую из них было затрачено порядка 450 часов кропотливого труда. Это самосвал с трехсторонней разгрузкой – уменьшенная копия модели 148S3. К машине также прилагается двухосный самосвальный прицеп, также с разгрузкой на три стороны.

Вторая модель – экзотический седельный тягач 148NT, с 4-метровым полуприцепом. И наконец самая свежая разработка – пожарная автоцистерна, с действующим распылителем.

Самое интересное, что все эти машины – мобильны. За кабиной у них установлен 4-тактный бензиновый двигатель Honda c центробежным сцеплением и реверсивной коробкой передач собственной разработки. Максимальная скорость ограничена 15 км/ч. С помощью рычага коробки передач можно выбирать передний или задний ход. Педалей только две – газ и тормоз. Имеется дистанционное управление, позволяющее в любой момент заглушить автомобиль.

Свои творения Зденек Криз сдает напрокат для катания детей, а также взрослых – для последних особенной подойдет седельный тягач с надстройкой позади кабины. Стоимость проката – 300 крон за 30 минут.

Отметим, что полноприводные грузовики Tatra 148 (6х6) выпускались с 1969 по 1982 гг. В основном это были самосвалы грузоподъемностью 15 т, оснащаемые «восьмеркой» воздушного охлаждения в 212 л. с. Из произведенных в общей сложности 113,6 тыс. ед. около половины поставлено в «союз». Поэтому неудивительно, что эти машины встречались на наших дорогах вплоть до начала 2000-х.