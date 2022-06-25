Показано самое необычное применение трактора в городских условиях (видео)

Многие видели, как растут апельсиновые деревья на улицах ряда курортных городов, однако не все знают, как их собирают. Вот, например, в Валенсии, что на юго-восточном побережье Испании, насчитывается порядка 15 тысяч цитрусовых деревьев. Плоды их не годятся для еды, однако их активно используют для компоста. Ежегодно с января по февраль коммунальные службы собирают свыше 400 тонн апельсинов.

И вот здесь самое интересное. Непосредственно процесс сборки проводится с помощью колесных тракторов, оснащенных специальным навесным оборудованием. Во-первых, это встряхиватель стволов. А во-вторых, специальный раскладной матерчатый зонт диаметром до 7 м, в которые плоды падают с веток. Зонт прикрепляется к навесному фронтальному погрузчику. Амплитуда механизма встряхивания составляет 20-30 мм, а частота 15 – 25 Гц. Время операции ограничено 10 с, чтобы не деформировать ствол.

В итоге удается собрать до 80% всех апельсинов, что немало для такого механизированного способа. Правда, у этих машин есть недостаток – это габариты, которые не всегда позволяют подъехать к деревьям из-за припаркованных автомобилей. Поэтому недавно на улицах в Валенсии испытали компактный встряхиватель – Light Shaker на небольшом гусеничном шасси.