Для добычи золота привлекли электрический автопоезд Scania

На шведском горно-обогатительном комбинате Boliden, ежегодно добывающем до 18 000 кг золота, началась эксплуатация уникального автопоезда. В его состав входит трехосный седельный тягач Scania 25P, работающий исключительно на электротяге. С ним состыкованы два самосвальных полуприцепа. Полная масса всей сцепки достигает 74 т. Автопоезд работает по 19 часов в сутки, перевозя до 2000 тонн золотоносной руды.

Перерыв делается только для подзарядки батарей. Длина маршрута непосредственно с карьера на горно-обогатительное предприятие и обратно составляет 30 км. С помощью экологически чистого автопоезда предприятие Boliden хочет сократить количество выбросов CО2 при перевозке руды на 40%.

Других технических характеристик «золотовоза» компания не сообщает. Однако на днях мы писали о том, что Scania презентовала электрические тягачи для магистральных региональных перевозок – с запасом хода до 350 км.

Отметим, что европейский рынок электрических грузовиков тяжелого класса (полной массой свыше 16 т) активно развивается. Так, в 2021 году было реализовано 346 таких машин, что на 193% больше, чем в 2020-м. Наибольшими потребителями электрогрузовиков в данном сегменте стали Швейцария, Норвегия, Швеция и Нидерланды.