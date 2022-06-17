На Eurosatory 2022 дебютировал боевой колесный робот Robust

Боевая роботизированная машина Robust колесной формулы 6х6 была представлена ​​израильской компанией Elbit Systems на выставке Eurosatory 2022 в Париже. Машина включает в себя новую беспилотную платформу типа BLR-2, полностью автономную башню с 30-мм автоматической пушкой, разработанную для БТР Eitan (8х8), систему активной защиты «Железный кулак», сообщает Army Recognition. Здесь установлена также система управления огнем в дополнение к системам ситуационной осведомленности.

Транспортное средство дополнительно оснащено беспилотником для разведывательных миссий и комплектом пассивного зондирования, разработанным Elbit Systems и Foresight. Robust планируют укомплектовать противотанковым ракетным комплексом Spike компании Rafael Advanced Defense Systems. Возможности нового колесного робота включают автономные решения для разведки и эффективное поражение целей в любых погодных условиях.

Машина была разработана в рамках концепции автономного поля боя, реализованной Управлением оборонных исследований и разработок (DDR&D) Министерства обороны Израиля в сотрудничестве с Управлением танков и бронетранспортеров (Tank and APC Directorate). Ожидается, что в 2023 году начнутся полевые испытания колесного робота Robust.