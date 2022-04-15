Для уборки освобожденных городов Киевщины создан интересный волонтерский проект

Сегодня в освобожденных от рашистских оккупантов населенных пунктах Киевской области идет кропотливая работа по наведению порядка. И в этом активно помогают добровольцы. Несколько дней назад был запущен интересный волонтерский проект «Керхер убирает Украину».

Он заключается в том, что для приведения улиц в порядок компания «Кархер» выделила свою подметально-уборочную технику. Более того, она своими силами организовала ее подвозку, заправку и предоставила операторов – своих опытных сотрудников. Уже целую неделю машины расчищают улицы Бучи, а скоро отправятся в Макаров и Ирпень.

На видео хорошо видно, что чистоту в Буче помогают наводить две модели подметально-уборочных машин марки Karcher. Начнем с MC 250, которая обладает очень высокой производительностью – рабочей скоростью до 25 км/ч, бункером для мусора объемом 2500 л и рабочей шириной – 2625 мм (с двумя щетками) и 2710 мм (с тремя).

Гидропневматическая подвеска обеспечивает высокий уровень комфорта, а четыре управляемых колеса – радиус разворота всего 2600 мм при габаритной длине 4491 мм. Снаряженная масса составляет 3800 кг, а полная – 6000 кг. Машину приводит в движение 102-сильный дизель VM. Максимальная скорость достигает 60 км/ч.

А вот вторая модель – MC 80 относится уже к компактному классу. Ее габаритная длина составляет 3230 мм, а радиус разворота и вовсе меньше метра – 873 мм. Дело в том, что эта машина имеет шарнирно-сочлененную конструкцию. Здесь, кстати, установлена самая просторная в классе кабина оператора – внутренним объемом 1,45 м куб.

Эта машина имеет 1000-литровый бункер для мусора, оснащенный системой смачивания, разработанной при помощи компьютерного моделирования. Рабочая ширина составляет: с двумя щетками – 1850 мм, а с тремя – 2240 мм. В движение «восьмидесятку» приводит 3-цилиндровый дизель Yanmar в 35 л. с. Рабочая скорость составляет 15 км/ч, а максимальная – 25 км/ч.

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