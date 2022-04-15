В Ужгороде намерены переименовать 58 улиц (список)

В Украине продолжается дерусификация. В ее рамках намерены переименовать города, поселки и улицы, которые носят названия российских деятелей. Ранее с такой инициативой выступил Ивано-Франковск, а теперь ее поддержал и Ужгород.

В частности, на заседании в горсовете специальная комиссия приняла решение об изменении названий 58 улиц. В выборе принимали участие не только чиновники, а и местные жители. Опираясь на их мнение был сделан выбор в пользу новых названий в честь достойных местных деятелей и героев нынешней войны. А части улиц вернут названия досоветского периода.

«Окончательное решение, как определено законодательством, будет принято на сессии горсовета после общественных обсуждений, которые с момента их объявления продолжатся два месяца. Специалисты отмечают, что значительных средств для переименования не требуется, речь идет только об изменении табличек‎»,- говорится в сообщении.

Список улиц и площадей, которые хотят переименовать: