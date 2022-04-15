В Ужгороде намерены переименовать 58 улиц (список)
В Украине продолжается дерусификация. В ее рамках намерены переименовать города, поселки и улицы, которые носят названия российских деятелей. Ранее с такой инициативой выступил Ивано-Франковск, а теперь ее поддержал и Ужгород.
В частности, на заседании в горсовете специальная комиссия приняла решение об изменении названий 58 улиц. В выборе принимали участие не только чиновники, а и местные жители. Опираясь на их мнение был сделан выбор в пользу новых названий в честь достойных местных деятелей и героев нынешней войны. А части улиц вернут названия досоветского периода.
«Окончательное решение, как определено законодательством, будет принято на сессии горсовета после общественных обсуждений, которые с момента их объявления продолжатся два месяца. Специалисты отмечают, что значительных средств для переименования не требуется, речь идет только об изменении табличек»,- говорится в сообщении.
Список улиц и площадей, которые хотят переименовать:
- улица Ивана Анкудинова,
- улица Петра Багратиона,
- улица Алексея Борканюка,
- улица Ивана Крылова,
- улица Ивана Лобачевского,
- улица Ивана Мичурина,
- улица Василия Верещагина,
- улица Адмирала Нахимова,
- улица Ивана Павлова,
- улица Ивана Сеченова,
- улица Ивана Тургенева,
- улица Ивана Шишкина,
- улица Антона Макаренко,
- улица Антона Чехова,
- улица Валерия Чкалова,
- улица Василия Докучаева,
- улица Василия Сурикова,
- улица Дмитрия Менделеева,
- улица Дагестанская,
- улица Гвардейская,
- улица Леонида Говорова,
- улица Декабристов,
- улица Дмитрия Донского,
- улица Донская,
- улица Кондратия Рылеева,
- улица Климента Тимирязева,
- улица Константина Циолковского,
- улица Льва Толстого,
- улица Николая Вавилова,
- улица Николая Добролюбова,
- улица Николая Некрасова,
- улица Николая Огарева,
- улица Николая Чернышевского,
- улица Михаила Глинки,
- улица Михаила Лермонтова,
- улица Михаила Ломоносова,
- улица Михаила Салтыкова-Щедрина,
- улица Модеста Мусоргского,
- улица Олега Кошевого,
- улица Алексея Бестужева-Рюмина,
- улица Алексея Маресьева,
- улица Александра Бородина,
- улица Александра Грибоедова,
- улица Александра Можайского,
- улица Александра Попова,
- улица Александра Столетова,
- улица Осетинская,
- улица Павла Пестеля,
- улица Петра Чайковского,
- улица Полины Осипенко,
- улица Степана Разина,
- улица Федора Достоевского,
- улица Челюскинцев,
- улица Юрия Гагарина,
- площадь Александра Пушкина.