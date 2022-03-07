Грузовик протаранил посольство РФ в Дублине (видео)

Уже вторую неделю на украинской земле идет полномасштабна война с российскими оккупантами. Во многих странах люди вышли на митинги в защиту прав и свобод суверенного государства, на которое вероломно напали. Тысячи демонстрантов пикетируют посольства РФ по всему миру и высказывают свое негативное отношение к тоталитарному режиму.

Сегодня, 7 марта возле российского посольства в Дублине (Ирландия) произошло чрезвычайное происшествие – развозной грузовик Mercedes-Benz Atego протаранил задним ходом парадные ворота этого ведомства. Причем сидящий за рулем это сделал специально, показав свое отношение к политики кремля. Водителя сразу же задержала полиция, ведь его грузовик не только нанес материальный ущерб, но и незаконно заехал на территорию иностранного государства, которой и является посольство. В любом случае получилось здорово и очень показательно. Героям слава!