Перевозчикам гуманитарки упростили правила пересечения границы – подробности

В связи с введением в Украине военного положения, мужчинам от 18 до 60 лет выезд из страны запрещен. Из-за этого часто возникают сложности на границе у водителей машин, которые доставляют гуманитарную помощь из Европы.

Для того, чтобы избежать ненужных проблемы и не тратить время на границе, водителей призывного возраста попросили зарегистрироваться через портал «Дія» в системе «Путь». Эта система ведет мониторинг выданных разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки.

По словам глава Львовской ОВГА Максима Козицкого, европейские партнеры отправляют огромное количество гуманитарных грузов. Только за 6 марта Львовщина отгрузила 1 200 тонн продуктов и товаров первой необходимости в регионы Украины, которые пострадали от российской агрессии. В их числе Киевская, Черниговская, Запорожская, Николаевская, луганская и Донецкая области.

Козицкий выразил благодарность перевозчикам (собственникам транспорта и водителям) и волонтерам, помогающим обеспечивать гуманитарными товарами украинцев, за их оперативную работу и самоотверженность. «Мы должны каждый день создавать сильный тыл для нашей армии, ведь каждый из нас в эти дни – воин. Мы вместе ведем эту борьбу. И мы победим! Слава Украине!» – добавил он.