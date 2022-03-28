Видео Из Франции в Украину прибыли пожарные автомобили 4х4

Сегодня, 28 марта состоялась торжественная передача украинским спасателям 27 пожарных автомобилей, которые пришли в качестве помощи от Французской Республики, сообщает ГСЧС.

На мероприятии присутствовали замминистра МВД Мери Акопян и Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Среди автомобилей-огнеборцев особенно хочется отметить полноприводную технику, способную работать на пересеченной местности.

Это, например, автоцистерна для тушения лесных пожаров от специализированной фирмы CAMIVA ( Constructeurs Associés de Matériels d’Incendie, Voirie et Aviation) на

шасси Renault Midliner 4×4, а также пожарные автоцистерны на базе армейских грузовиков IVECO ACL75.

Cреди неполноприводной техники выделим пожарные автоцистерны от французского производителя Maheu Labrosse, на шасси Renault. А также автолестницу на шасси Renault Midliner.

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