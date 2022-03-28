Электромобили подорожают на 15% — прогноз

Причиной повышения стоимости «электричек» станет рос цен на аккумуляторы

Финансовая корпорация Morgan Stanley опубликовала экономический прогноз дальнейшего развития рынка электромобилей. По мнению аналитиков, из-за резкого роста цен на литий аккумуляторные батареи на мировом рынке подорожают почти на 25%, что приведет к падению спроса на электромобили и, как следствие, замедлит глобальный переход на электротранспорт.

Например, в Китае цены на литий только за год выросли в пять раз, а именно этот металл является ключевым ингредиентом аккумуляторных блоков для электромобилей. В результате производителям батарей придется поднять цены на свою продукцию примерно на 25%, а электромобилей — на 15%.

Основным поставщиком аккумуляторов на мировой рынок является Китай и китайские компании не упускают возможности заработать. О резком росте уровня доходов на фоне повышения цен в первые два месяца 2022 года сообщили крупнейшие китайские производители лития Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium. Многие китайские производители аккумуляторов предпочитают долгосрочным договорам спотовый рынок, что позволяет приобретать материалы по более выгодным ценам.

Что касается прогноза для производителей электромобилей, то по мнению аналитиков лучше всех с проблемой «дорогих аккумуляторов» справится Tesla. Этому будут способствовать масштабы производства, технологии и вертикальная интеграция бизнеса. Прогнозируется, что в течение 2022 году акции компании будут стоить 1300 долларов за единицу, примерно на 30% больше, чем сейчас.