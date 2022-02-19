Как автомобили из Кременчуга помогают латать дороги (видео)

Малоснежная зима в этом году выявилась благосклонной к дорожным службам. Расскажем о довольно интересном автомобиле отечественного производства, на который легли основные тяготы такого распространенного у нас ямочного ремонта. Речь пойдет о комбинированной дорожной машине – КДМ-1502.

Особенность ее в том, что она полностью изготовлена в Кременчуге. В основе лежит шасси КрАЗ-65101 колесной формулы 6х4, рассчитанное на полезную нагрузку 18 т. А вот спецнадстройка выполнена на другом не менее известном местном предприятии – «Кредмаш».

На шасси КрАЗ установлен 4-кубовый колел, предназначенный для перевозки асфальтовой смеси – с перемешиванием и поддержанием необходимой температуры. При этом автомобиль может работать при температуре окружающего воздуха от – 10С до +40С. Допустимая заполняемая масса составляет 8200 кг, а полная масса – 23 500 кг.

Машина оборудована автономным дизельным двигателем Д120 мощностью 25 л. с. А вот перед котлом можно увидеть отсек с характерными красными баллонами под пропан-бутан.

Оказывается, они предназначены для системы подогрева на сжиженном газе, с расходом около 6,5 кг «голубого топлива» в час. Максимальная скорость передвижения КДМ-1502 составляет 70 км/ч.