На продажу выставлен редкий гусеничный вездеход

Автомобиль сошел с конвейера в 1968 году

На онлайн аукционе eBay выставили на продажу гусеничный вездеход Tucker Sno-Cat 442A 1968 года выпуска. Такие были довольно популярны в снежных штатах США и выполняли сложнейшие работы. Автомобиль оценили в 18 000 долларов. Судя по фото, его состояние можно оценить как отличное.

В описании к лоту продавец упомянул, что вездеход 442A хранился в помещении. При этом на кузове и шасси нет ни единого следа ржавчины. Гусеницы также находятся в превосходном состоянии. Более того, стоит отметить, что могут вращаться не только передние, но и задние. Такая особенность позволила улучшить управляемость.

В интерьере все довольно скудно и больше напоминает старенькие грузовички. Там же видны следы коррозии.

В движение гусеничный вездеход приводит шестицилиндровый двигатель Chrysler Spitfire 251. Его устанавливали на разную коммерческую технику вплоть до 1960 годов.

На сегодняшний день у автомобиля уже появился новый владелец. Ставку повышать не стали. Счастливчику удалось приобрести редкий Tucker Sno-Cat 442A за начальную стоимость.