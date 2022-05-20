Как с помощью спецтехники безопасно разобрать завалы (видео)

Известный производитель строительной и горнодобывающей техники – компания Сaterpillar представляет технологию дистанционного управления Сat Command. Она позволяет эксплуатировать машины в зоне повышенной опасности, не представляя угрозы для жизни оператора. Прежде всего это касается разбора старых или полуразрушенных зданий с помощью экскаватора.

Все манипуляции, связанные со стрелой, ковшом, а также передвижением экскаватора выполняются выносным пультом, оснащенным джойстиком и дисплеем. В итоге оператор может находится в зоне прямой видимости на расстоянии до 400 м. На дисплей выводятся ключевые параметры конкретной машины: обороты двигателя, уровень топлива, температура и давление в гидросистеме, режимы работы и др.

Сat Command позволяет не только защитить оператора от травм в случае возможного завала разбираемых железобетонных конструкций или опрокидывания экскаватора, но и повышает производительность, так как управление техникой происходит в более комфортных условиях – без вибраций и шума.

Безопасность – один из основополагающих коньков Caterpillar. Вот почему при пропадании связи или перебоях с питанием электроника автоматические отключает экскаватор. То же самое происходит, если консоль управления наклоняет на угол более 45 град., что говорит о возможном падении оператора.

Технологию Сat Command можно задействовать и в еще более продвинутом варианте – на станциях управления, которые могут быть удалены от рабочей техники за много миль. Это позволяет еще больше повысить комфорт работы оператора, который находится в закрытом помещении. Также ускоряется процесс переключения оператора между различными машинами, а также облегчается работа с инструктором.