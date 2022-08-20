Как в Украине работает грузовик MAN со сдвижными дверьми (видео)

Такие грузовики, как этот трехосный MAN, замеченный на одной из киевских улиц, выпускались в ограниченном количестве. Его особенность – кабина не с распашными, как у обычных моделей такого класса дверьми, а со сдвижными. И сделано это для удобства посадки-высадки в условиях города. Как многие, наверное, уже догадались речь идет о шасси для коммунального сегмента, а точнее о мусоровозе.

Примерно такие же были и у Mercedes-Benz – одну из моделей 1617 (4х2), с надстройкой Faun Kuka, нам посчастливилось сфотографировать в столице еще в 2002 году. А теперь вот попался и MAN – также с кузовом марки Faun.

Интересно, что сдвижная дверь с правой стороны у таких вот мусоровозов имеет еще и дополнительное окошко внизу – для лучшего обзора около колесного пространства, что помогает при маневрировании во дворах.

Сегодня, конечно, мусоровозы имеют куда более удобные кабины – вынесенные вперед и низкопольные, словно в городском автобусе. Законодателем жанра здесь стал Mercedes-Benz Econic eще в конце 90-х. А за ним вскоре подтянулись и другие европейские гранды – MAN, Renault, Scania, Volvo. Подержанные Econic довольно популярны на украинском рынке. Кстати, в июле этого года в производство пошел уже и его полностью электрический собрат – eEconic.