На конкурсе элегантности Salon Prive покажут уникальный Citroen SM Espace

На широко известном в мире ретроавтомобилей конкурсе элегантности Salon Prive, который пройдет вот уже 17-й раз на территории одного из крупнейших дворцово-парковых комплексов Англии – Бленхейм Палас с 31 августа по 4 сентября, покажут уникальный Citroen SM Espace. Эта машина дебютировала на Парижском автосалоне 1971 года в качестве оригинальной версии – c убирающейся крышей. Как видно из названия, в ее основу положен новаторский автомобиль Citroen SM, запущенный в производство в 1970 году и получивший ряд новаций. Это и гидропневматическая самовыравнивающаяся подвеска, и поворотные фары. А главное – итальянское «сердце», 2,7-литровый двигатель V6 от Maserati.

Что же касается версии Citroen SM Espace, то она была разработана французским кузовным ателье Heuliez, известным также в мире автобусов. Здесь установили убирающуюся крышу запатентованной конструкции, выполненную в виде сдвижных пластинчатых секций. Кроме того, на заднем стекле применили горизонтальные жалюзи а-ля Lamborghini Miura. Машина также отличалась полированными колпаками колес и насыщенным баклажанным окрасом кузова. Интерьер был также роскошен – салон из кремовой кожи оживляла приборная панель, тоже отделанная кожей, но уже зеленой.

К сожалению, кабриолет Citroen SM Espace так и не был запущен в серийное производство. Его еще долго возили по выставкам, вплоть до 1978 года. Затем авто несколько раз перепродавали. Будучи в разных руках, машина на некоторое время утратила оригинальную комплектность. Однако затем все же нашлись добрые люди, которые вернули ей первозданный облик.