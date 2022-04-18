Киев получил из Германии реанимобили и пожарную технику

Сегодня, 18 апреля состоялась торжественная передача столичным медикам и спасателям специализированных автомобилей, полученных из Германии в качества гуманитарной помощи. На мероприятии присутствовал мэр Киева Виталий Кличкой.

Предприятие «Киевмедспецстранс» получило 12 реанимобилей на базе Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Transporter T5. На днях мы писали, что уже прибыли первые семь машин, а вот теперь уже на месте вся партия.

Кроме того, столичные власти передали подразделениям Главного управления ГСЧС Украины в Киеве восемь пожарных автомобилей, а также аварийно-спасательное оборудование (гидро- и электроинструмент, защитные костюмы и др.).

Среди машин можно увидеть IVECO EuroCargo с надстройкой фирмы Schmitz, а рядом с ним компактную машину первой помощи IVECO TurboDaily. Из Германии к нам приехала и автолестница Metz на базе Mercedes-Benz LK-серии, автоцистерны на шасси IVECO-Magirus 60-9, а также MAN и Mercedes-Benz SK-cерии.

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