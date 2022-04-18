Как танк ВСУ метко подбил спрятанную между домов БМП оккупантов (видео)

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать военную технику оккупантов. На этот раз от возмездия не ушла боевая машина пехоты (БМП), которая решила замаскироваться под прикрытием плотной городской застройки. Не получилось. Зоркий экипаж нашего танка бригады быстрого реагирования вычислил врага и произвел меткий выстрел. Об этом красноречиво говорит видеоролик.

Отметим, что с начала полномасштабной войны рашисты потеряли на территории Украины уже около 300 БМП. А если говорить о бронемашинах всех типов, то это количество составляет 2041 ед. Только за прошлые сутки было подбито или захвачено 39 ед.

Впечатляет количество и потерянных российских танков – 790 ед., из которых 17 ед. только за последние 24 часа. Реактивных систем залпового огня – 130 ед. (+ 3), артиллерийских систем – 381 (+5), систем ПВО – 67 (+2), самолетов – 167 (+2), вертолетов – 147 (+1), автомобилей – 1487 (+16), беспилотных летательных аппаратов – 155 (+7).

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