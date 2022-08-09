Команда Top Gear испытала школьный автобус на действующем вулкане

Какие только необычные локации не придумывают ведущие известного телешоу Top Gear. На днях вышел в свет их тест-драйв школьного автобуса, проведенный по поверхности… действующего вулкана Этна, что на востоке Сицилии. А подопытным стал никто иной как первый в своем роде внедорожный автобус с кузовом из композитных материалов.

Как вы уже догадались, это Torsus Praetorian, разработанный при активном участии украинской компании Pulsar Expo. Машина построена на агрегатах полноприводного шасси MAN TGM и производится в Словакии.

При полной массе 13,5 т автобус имеет до 32 комфортабельных мест для сидения и отличается феноменальными off-road качествали – внушительными углами въезда и съезда, а также клиренсом. В данном случае машина построена на шасси MAN последнего поколения Truck Generation, что хорошо видно по характерной приборной панели. Автобус укомплектован 290-сильным турбодизелем стандарта Евро 6, работающим в паре с механической 8-ступенчатой коробкой передач.