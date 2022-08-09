Показан эффективный способ нанесения камуфляжной окраски на автомобиль (видео)

Сегодня для нужд ВСУ поступает сотни различных автомобилей, до этого работающих исключительно на гражданке. Один из основных атрибутов таких «новобранцев» – это хорошая маскировка, которую, как известно, издавна выполняет специальная камуфляжная окраска. Оперативно нанести ее можно с помощью краскопульта. А вся тонкость заключается в рисунке, ведь от него напрямую зависит степень малозаметности конкретного транспортного средства.

Работники одного СТО недавно показали один проверенный способ нанесения камуфляжа, который максимально сливается с ландшафтом. На видео можно увидеть старенький Volkswagen Transporter, который буквально на глазах «обрастает листьями». А для достижения такого потрясающего эффекта необходимом иметь, помимо, конечно, покрасочного пистолета, еще и… обычные свежесобранные ветки с листьями. Последние как раз и выполняют на отлично роль трафарета.

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