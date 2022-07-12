Лучший автобус 2023 года - стали известны интересные претенденты

Совсем скоро жюри международного конкурса Bus of the Year 2023 (“Городской автобус года 2023”) объявит победителя. Конкурс проводится раз в два года, однако в 2020-м не проводился из-за пандемии. А пока остановимся на нынешних претендентах.

По традиции члены жюри – журналисты ведущих профильных изданий Европы оценивают машины в ходе тест-драйвов International Bus Euro Test. На этот раз они прошли в Ирландии.

За звание Bus of the Year 2023 борятся пять автобусов – и все на электротяге. О машинах Mercedes-Benz eCitaro и MAN Lion’s City E мы уже не раз рассказывали. А вот о трех других у нас мало что знают.

Начнём с нового низкопольного автобуса большого класса e-ATA от турецкого производителя Karsan. Машина вмещает до 89 человек (мест для сидения – 40) и приводится в движение мотором в 250 кВт. Батарей емкостью 449 кВт.ч хватает на 450 км.

Далее идёт низкопольник на новом электрическом шасси Volvo BZL, запущенном в серию в 2021 году.l Интересно, что кузов изготовило египетская компания MCV Bus & Coach. Подогрев и вентиляция обеспечиваются тепловым насосом без CO2. А 90% панелей кузова могут быть вторично переработаны.

Здесь также герметичные аккумуляторные отсеки и усиленная передняя часть рамы. Первые одно- и двухэтажные автобусы были сделаны для Великобритании и Ирландии.

И наконец третья “тёмная лошадка” – низкопольный 12-метровый электробус из Поднебесной, модель Higer Azure. Он имеет 42 места для сидения, батареи на 350 кВт.ч и запас хода до 370 км. Вместо зеркал стоят новомодные камеры.