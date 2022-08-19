На дорогах замечен электрический мусоровоз Ford Trucks (видео)

Ведущие производители грузовых автомобилей, следуя глобальной тенденции по декарбонизации автотранспорта, сегодня активно работают над новыми моделями на электротяге. И тому пример – компания Ford Trucks, которая запланирована вывести на рынок свою первую полностью электрическую модель уже в 2023 году. И это будет коммунальная машина, точнее мусоровоз.

На днях один из таких электрогрузовиков был замечен во время испытаний на одной из румынских трасс. На представленном видеоролике хорошо просматриваются блоки аккумуляторных батарей, размещенных под кузовной надстройкой, слева по борту. Кабина явно позаимствован у дизельного собрата, о чем красноречиво говорит индекс модели 1833 на двери.

Кстати, мусоровоз Ford Trucks 1833 DC, оборудованный 15-кубовой надстройкой марки Hidro-Mak, сегодня можно приобрести у официального дилера в Украине – компании АВТЕК. Будем надеется, что и долгожданный первый электрический грузовик Ford Trucks, также будет доступен для отечественного потребителя.