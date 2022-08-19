Переданные Украине САУ PzH 2000 смогут стрелять на 70 км

Германия поставит ВСУ партию подкалиберных снарядов калибра 155 мм (не менее 255 штук) под названием Vulkano. В исполнении BER, без модуля наведения, они могут стрелять с орудий с длиной ствола 52 калибра (как у САУ PzH 2000) на расстояние до 50 км.

А в случае более продвинутой версии – Vulkano GLR, оснащенной программируемым взрывателем и полуавтоматическим лазерным наведением, дальность поражения целей из той же САУ достигает уже 70 км. Новые боеприпасы будут оплачены Федеральным правительством Германии , сообщает Defense Express.