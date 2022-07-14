Украина получит легкосборные мосты длиной от 23 до 46 м

Французское правительство совместно с Федерацией промышленников MEDEF одобрили поставку в Украину 36 легкосборных мостов производства компании Matiere. Речь идет о мостах длиной от 23 до 46 м, по которым можно будет организовать автомобильное или железнодорожное сообщение. Соотвествующие специалисты прибудут к нам уже 25 июля. Это должно помочь восстановить отечественную дорожную инфраструктуру. По состоянию на 5 июля Украина в ходе российского полномасштабного вторжения потеряла 309 мостов.

Отметим, что Matiere в 2003 году запатентовала модульную конструкцию мостов – Unibridge, которые сегодня выпускаются под лозунгом containerisable («контейниризируемые»). Дело в том, что их компоненты перевозятся в стандартных контейнерах и собираются за очень короткое время – всего за несколько дней. Мосты способные выдержать большегрузный транспорт, имеют противоскользящее покрытие и могут использоваться на постоянной основе в течение нескольких лет.